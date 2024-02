Un ancien directeur d'une université aéronautique chinoise sanctionnée par l'administration Trump pour ses liens avec l'Armée populaire de libération (APL) est devenu vice-ministre d'un ministère chargé de faire progresser l'innovation technologique chinoise.

Shan Zhongde, 54 ans, a été nommé vendredi vice-ministre de l'industrie et des technologies de l'information par le Conseil d'État, ou cabinet, selon les médias d'État.

En juin 2020, M. Shan a été nommé à la tête de l'université d'aéronautique et d'astronautique de Nanjing. En novembre de l'année dernière, il est devenu le chef du comité du Parti communiste de l'université.

En mai 2020, l'ancien président américain Donald Trump a interdit l'entrée d'étudiants chinois diplômés d'universités chinoises affiliées à l'armée, craignant que ces étudiants ne volent la propriété intellectuelle et des technologies sensibles au profit de l'Armée populaire de libération (APL). La Chine a rejeté toutes les accusations de vol.

Les étudiants de sept universités connues sous le nom des "sept fils de la défense nationale", dont l'université d'aéronautique et d'astronautique de Nanjing, ont été visés. Ces établissements sont tous placés sous la tutelle du ministère de l'industrie et des technologies de l'information.

La Chine et les États-Unis sont des rivaux technologiques de plus en plus acharnés. Washington a imposé des restrictions aux exportations de certaines technologies de pointe et de savoir-faire vers la Chine pour des raisons de sécurité nationale. Pékin a réagi en accusant les États-Unis de freiner son développement économique.

Les restrictions imposées par les États-Unis ont incité la Chine à rechercher une plus grande autonomie en matière de technologies avancées, notamment dans le secteur manufacturier, alors que la deuxième économie mondiale s'oriente vers l'intelligence artificielle et les usines intelligentes.

L'expertise de M. Shan en génie mécanique et son expérience dans le domaine de la fabrication de nouvelle génération, y compris les technologies aérospatiales, profiteraient aux initiatives du ministère de l'industrie et des technologies de l'information visant à stimuler l'innovation dans l'industrie manufacturière chinoise.

"La fabrication intelligente est l'intégration profonde d'une nouvelle génération de technologies de l'information, de technologies numériques et de fabrication", a déclaré M. Shan aux médias d'État chinois le mois dernier.