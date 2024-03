L'ancienne première dame des Philippines, Imelda Marcos, devrait quitter l'hôpital jeudi, après avoir souffert de fièvre et d'une légère pneumonie, a déclaré son fils, le président Ferdinand Marcos Jr.

Âgée de 94 ans, la veuve du défunt dictateur Ferdinand Marcos Sr. est hospitalisée depuis la semaine dernière et a été mise sous antibiotiques. Elle est connue pour avoir amassé plus de mille paires de chaussures et une vaste collection de bijoux.

"Elle se rétablit bien. Elle devrait sortir jeudi, je crois". Marcos Jr. a déclaré aux journalistes mercredi, alors qu'il était en visite de travail en Allemagne.

M. Marcos a déclaré que sa mère était "de bonne humeur" et qu'elle souhaitait rentrer chez elle rapidement.

"Elle s'est plainte de la nourriture à l'hôpital.

Imelda Marcos et sa famille sont accusées d'avoir pillé plus de 10 milliards de dollars du pays d'Asie du Sud-Est sous forme de dépôts bancaires, d'actions, de bijoux, d'œuvres d'art et de biens immobiliers avant que son mari ne soit chassé du pouvoir par un soulèvement populaire en 1986.

Au cours des trois dernières décennies, le gouvernement a récupéré environ la moitié des richesses que la famille et ses associés étaient accusés d'avoir pillées.

Imelda Marcos a été accusée de délits civils et pénaux, mais certaines affaires ont été classées, et une condamnation pour corruption datant de 2018 fait toujours l'objet d'un appel.