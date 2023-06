L'autorité australienne de régulation des entreprises a déclaré mardi qu'elle avait exhorté les entreprises à divulguer pleinement l'impact du COVID-19 et de la hausse des taux d'intérêt sur l'évaluation des actifs dans leurs prochains résultats annuels et semestriels.

L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a déclaré dans un communiqué que les administrateurs devraient s'assurer que les investisseurs sont dûment informés de l'impact des conditions économiques et de marché changeantes et incertaines sur la situation financière et les performances futures.

"Les impacts sur la valeur des actifs et les provisions doivent être évalués, et les incertitudes, les hypothèses clés, les stratégies commerciales et les risques doivent être divulgués", a déclaré Danielle Press, membre de la Commission.

L'ASIC a demandé de prendre en considération certaines conditions, notamment le COVID-19 et les restrictions pendant la période de négociation, l'impact de la hausse des taux d'intérêt et l'impact de l'inflation, entre autres sur les évaluations immobilières, lors de la préparation des rapports financiers pour la prochaine saison des résultats.

L'Australie subit de plein fouet la hausse des taux d'intérêt depuis que la banque centrale du pays a commencé à relever ses taux directeurs en mai 2022, ce qui a eu pour effet de faire grimper les loyers commerciaux et de rendre moins viables les commerces de détail.