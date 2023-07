L'autorité chinoise de régulation des marchés financiers a publié vendredi un projet de règles visant à améliorer la réglementation des transactions à court terme de certains investisseurs, afin de limiter les délits d'initiés.

La législation chinoise antérieure exige que les initiés d'une entreprise, tels que les administrateurs, restituent à l'entreprise les bénéfices tirés des transactions à court terme sur les actions. Les nouvelles règles contribueront à clarifier les cas dans lesquels ces exigences s'appliquent.

"Avec le développement du marché des capitaux et la variété croissante des titres et des méthodes de négociation, les dispositions susmentionnées fondées sur des principes sont difficiles à appliquer à divers scénarios complexes, et la nécessité d'introduire une règle spécialisée devient de plus en plus évidente", a déclaré l'autorité de régulation.

Les règles n'auront pas d'impact sur les transactions effectuées par les investisseurs ordinaires.

L'autorité de régulation a déclaré que cette mesure était propice à la normalisation de la supervision des transactions à court terme d'investisseurs spécifiques, à la stabilisation des attentes du marché, à l'amélioration de la commodité des transactions et au renforcement de l'attractivité du marché des actions A.

L'autorité de régulation sollicitera l'avis du public jusqu'au 20 août.

Les principaux actionnaires de nombreuses entreprises technologiques se sont récemment délestés de leurs actions dans le contexte des récentes fluctuations à la hausse des actions liées à Chat-GPT sur les marchés de la Chine continentale.

Les marchés chinois ont été volatils au cours des dernières semaines, ébranlés par quelques mois de données économiques incertaines, ce qui a troublé les investisseurs. (Reportage de Qiaoyi Li, Ella Cao et Bernard Orr ; rédaction de Himani Sarkar et Peter Graff)