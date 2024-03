La principale autorité chinoise de régulation des marchés financiers s'est engagée vendredi à renforcer la réglementation des sociétés cotées en bourse et des institutions financières afin de prévenir les risques sur le marché boursier.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a publié un projet de lignes directrices sur le renforcement de la supervision des sociétés cotées, des courtiers en valeurs mobilières et des sociétés de fonds publics, et sur l'accélération de la construction de banques d'investissement de premier ordre, a déclaré Li Chao, vice-président de la CSRC, lors d'une conférence de presse à Pékin.

L'organisme de surveillance a renforcé la surveillance des opérations quantitatives, a introduit de nouvelles restrictions sur les ventes à découvert et a promis une tolérance zéro à l'égard des fraudes sur les titres cette année, afin de relancer un marché léthargique qui a atteint son niveau le plus bas depuis cinq ans au début du mois de février.

La CSRC a déclaré vendredi qu'elle renforcerait également la supervision de la cotation des sociétés dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité des sociétés cotées.

Les demandes d'introduction en bourse seront strictement examinées afin d'empêcher les entreprises de lever des fonds de manière excessive, tandis que les fraudes comptables et les fausses déclarations seront sévèrement punies, selon les règles en vigueur.

En outre, la CSRC adoptera un "ajustement anticyclique" sur le marché des introductions en bourse afin de prendre en compte les conditions du marché secondaire, et renforcera également les inspections sur place des candidats à l'introduction en bourse.

L'indice de référence chinois CSI 300 s'est redressé et a progressé de 4 % cette année, mais il est encore inférieur de 40 % au sommet atteint en 2021, sous la pression du ralentissement de l'économie intérieure, de l'aggravation de la crise immobilière, des sorties de capitaux et de l'aggravation des tensions politiques avec l'Occident. (Reportage des salles de presse de Pékin et de Shanghai ; rédaction de Jacqueline Wong et Tom Hogue)