L'autorité de régulation indienne propose aux courtiers de se tenir à l'écart des influenceurs financiers non réglementés

L'autorité indienne de régulation des marchés a proposé vendredi que les courtiers et les fonds communs de placement cessent d'utiliser des influenceurs financiers non enregistrés dans leurs campagnes de publicité et de marketing.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a déclaré dans un document de consultation que les influenceurs qui ne sont pas enregistrés auprès de l'autorité de régulation du secteur financier concerné pourraient ne pas avoir les qualifications ou l'expertise requises en la matière. "N'étant pas formellement soumis au code de conduite d'un régulateur du secteur financier, ils ne peuvent divulguer aucun conflit d'intérêts potentiel, comme leur association avec les produits, services ou titres qu'ils promeuvent ou leurs intérêts dans ces produits, services ou titres", a déclaré le SEBI. En mai, Reuters avait cité des sources et rapporté que le SEBI ordonnerait aux courtiers et aux fonds de limiter le recours aux influenceurs financiers. Les influenceurs financiers enregistrés devront suivre un code de conduite et des directives émises par le SEBI et les bourses lorsqu'ils parleront de produits financiers ou d'actions sur les plateformes de médias sociaux, a déclaré le SEBI. Le régulateur a ajouté que les courtiers et les fonds communs de placement devraient se dissocier activement des entités non enregistrées qui pourraient utiliser leurs produits ou leurs logos. L'autorité de régulation a sollicité des commentaires sur le document d'ici le 15 septembre.