L'autorité indienne de régulation des marchés a notifié jeudi à certains fonds offshore remplissant certaines conditions de nouvelles obligations d'information renforcées, selon une circulaire publiée sur le site web de l'autorité de régulation.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a déclaré que les fonds offshore dont plus de 50 % des actifs sont investis dans un seul groupe d'entreprises devront divulguer tous leurs investisseurs aux banques dépositaires, par l'intermédiaire desquelles les fonds entrent dans le pays, dans un délai de 90 jours à compter du 1er novembre.

Les fonds auront 10 jours pour réduire leur investissement à moins de 50 % afin d'éviter les obligations d'information renforcées.

En outre, les fonds offshore qui détiennent plus de 250 milliards de roupies (3,03 milliards de dollars) sur les marchés indiens devront divulguer l'identité de leurs investisseurs. Ces fonds auront 90 jours pour ramener leurs investissements en dessous de 250 milliards de roupies afin d'éviter les divulgations, a déclaré la SEBI.

Les fonds détenus par le gouvernement, les fonds souverains, les fonds de pension et les fonds publics de détail seront exemptés de cette obligation.

(1 $ = 82,5720 roupies indiennes)