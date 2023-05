L'autorité indienne de régulation des marchés a proposé mardi d'élargir la définition d'"acheteur institutionnel qualifié", permettant ainsi à un plus grand nombre d'acteurs du marché d'investir dans des titres de créance.

Dans un document de consultation, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a déclaré que des institutions telles que les coopératives, les sociétés de financement du logement, les sociétés financières non bancaires, les agences de refinancement, les fonds de pension, les réassureurs, les petites banques de financement et les universités devraient être incluses dans la catégorie des acheteurs qualifiés.

Ces entités devraient disposer de l'expertise nécessaire et de l'excédent à investir, a déclaré la SEBI.

Actuellement, la législation indienne ne définit pas clairement qui peut être un acheteur qualifié pour les obligations, les acteurs du marché s'appuyant sur la définition établie pour les investissements en actions, qui incluent les banques, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance.

Selon l'autorité de régulation, l'élargissement proposé des acheteurs qualifiés pourrait accroître l'offre de fonds aux émetteurs d'obligations, contribuer à une meilleure détermination des prix et réduire le coût de la collecte de fonds.

L'autorité de régulation a invité les parties prenantes à lui faire part de leurs commentaires jusqu'au 29 mai.