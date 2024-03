Selon un communiqué de presse, l'autorité indienne de régulation des marchés a reporté vendredi le lancement complet du règlement optionnel le jour même.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a déclaré que le règlement le jour même, ou T+0, ne serait lancé que pour 25 actions et avec un nombre limité de courtiers afin de tester l'efficacité d'un cycle de règlement plus court.

L'autorité de régulation examinera les progrès accomplis au bout de trois et six mois avant de décider de la suite à donner au projet, a précisé la SEBI.

En décembre, l'autorité de régulation a proposé un déploiement progressif du règlement optionnel le jour même et a déclaré en début de semaine qu'elle souhaitait le lancer d'ici à la fin du mois de mars.

Toutefois, ce plan s'est heurté à la résistance des investisseurs étrangers, qui estiment qu'il serait coûteux pour eux et qu'il risquerait de fragmenter le marché.