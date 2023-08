L'écart entre les obligations d'État indiennes et américaines est passé sous la barre des 300 points de base (pb), son niveau le plus bas depuis 14 ans, car les rendements locaux se sont maintenus au cours des dernières séances et n'ont pas beaucoup réagi à la hausse des rendements de leurs homologues américains.

L'écart entre les deux taux s'est réduit à 290 points de base, un niveau similaire à celui de juin 2009, alors qu'il était de 320 points de base il y a deux semaines. L'écart avait atteint son plus bas niveau en 14 ans en mai, se réduisant à environ 315 points de base.

Les rendements américains ont augmenté en raison des attentes de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps, mais une hausse similaire en Inde a été évitée, les investisseurs ne s'attendant pas à de nouvelles hausses de la part de la banque centrale indienne.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans est de 4,30 %, soit une hausse de près de 35 points de base au cours des deux dernières semaines, tandis que le rendement des obligations indiennes de référence à 10 ans est de 7,20 %, soit une hausse d'environ cinq points de base au cours de la même période.

Les opérateurs disent s'attendre à ce que la tendance baissière actuelle se poursuive à moyen terme.