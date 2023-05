L'économie thaïlandaise est sur la bonne voie de la reprise et fait preuve de résilience, aidée par une bonne collecte de revenus et une normalisation de son secteur touristique, tandis que l'inflation devrait être inférieure à 3 % cette année, a déclaré lundi le ministre des finances.

La deuxième économie d'Asie du Sud-Est a connu une croissance plus rapide que prévu au cours du premier trimestre de cette année, grâce à la reprise de son secteur touristique vital.

La reprise économique a été soutenue par un ensemble complet et opportun de politiques fiscales et monétaires, qui devraient continuer à être mises en œuvre de manière proactive et prudente, a déclaré Arkhom Termpittayapaisith lors d'un forum de la Banque mondiale.

Tout en prédisant que l'inflation serait inférieure à 3 % cette année, dans la fourchette cible de la banque centrale de 1 % à 3 %, M. Arkhom a déclaré qu'il ne pouvait pas dire s'il serait moins nécessaire de relever les taux d'intérêt.

"L'incertitude demeure quant aux prix de l'énergie et aux problèmes des États-Unis", a-t-il déclaré aux journalistes en marge de la conférence.

La banque centrale devrait à nouveau relever son taux directeur d'un quart de point pour le porter à 2,0 % mercredi, avant de le maintenir jusqu'en 2024, selon un sondage Reuters.

Lundi, le ministère des finances a déclaré dans un communiqué que l'économie en avril était soutenue par un tourisme plus fort, une production agricole plus élevée et une inflation en baisse, tandis que la Thaïlande était bien positionnée pour résister à la volatilité mondiale.

M. Arkhom a déclaré que la collecte des recettes montrait également des signes forts de reprise au cours de l'année fiscale 2022 et qu'elle devrait dépasser le niveau d'avant la pandémie au cours de l'année fiscale 2023.

"Je suis convaincu que la Thaïlande se dirige fermement vers une reprise complète et qu'elle retrouvera bientôt son économie dynamique", a-t-il ajouté.

Le ministère des finances prévoit une croissance économique de 3,6 % cette année, après une expansion de 2,6 % l'année dernière.

Dans un communiqué publié lundi, la Banque mondiale a déclaré que la Thaïlande devait désormais faire face à des besoins croissants en matière de dépenses, tout en gardant la dette publique sous contrôle.

La dette publique de la Thaïlande a augmenté en raison de la réponse à la pandémie, mais les risques budgétaires globaux restent gérables, a déclaré la Banque.