L'entreprise indienne Ola Electric lance son scooter électrique le plus abordable

Ola Electric, le plus grand fabricant indien de scooters électriques, a lancé mardi son scooter le plus abordable, dans le but de séduire davantage d'acheteurs alors que le prix des scooters électriques se rapproche de celui des modèles à essence. (Reportage de Varun Vyas à Pochampalli, Riddhima Talwani à New Delhi et Biplob Kumar Das à Bengaluru, édition par Aditi Shah et Sonia Cheema)