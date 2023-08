L'environnement opérationnel des banques indiennes s'est renforcé, car les risques économiques liés à la pandémie de COVID-19 se sont atténués et les prêteurs ont constitué des réserves appropriées contre les tensions potentielles, a déclaré Fitch Ratings mercredi.

"Un certain nombre d'indicateurs prudentiels pour le secteur se sont également améliorés par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, bien que l'appétit croissant pour le risque dans un environnement opérationnel relativement bénin souligne l'importance de constituer des réserves appropriées contre le stress potentiel", a déclaré l'agence de notation dans une note.

Les banques indiennes ayant renforcé leurs réserves de capitaux et assaini leurs bilans à la suite de la pandémie, leur ratio d'actifs non performants bruts est tombé à 3,9 % en mars 2023, son niveau le plus bas depuis dix ans.

Le renforcement des réserves de capitaux, note Fitch, a fait grimper le ratio moyen de fonds propres de catégorie 1 du secteur à 13,4 % à la fin de l'exercice 2023, contre 10,4 % à la fin de l'exercice 2018.

Les réserves de bénéfices des banques semblent également "significatives", a déclaré l'agence de notation.

La grande économie de l'Inde et sa démographie favorable devraient offrir aux banques des opportunités de générer des activités rentables et de diversifier les risques et les revenus, a déclaré Fitch.

Toutefois, la croissance rapide des prêts et l'exposition plus importante à certaines catégories d'actifs sont également susceptibles d'indiquer une plus grande appétence pour le risque dans un contexte de forte concurrence, ce qui pourrait accroître les risques s'ils ne sont pas gérés avec soin, a-t-elle averti.

Fitch prévoit une certaine normalisation de la croissance du crédit pour 2023-24, bien que la demande de prêts soit restée robuste en avril-juin.

Elle prévoit que la croissance du produit intérieur brut réel de l'Inde sera en moyenne de 6,4 % par an au cours des trois années précédant mars 2026.