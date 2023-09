Il y a trois ans, le sénateur du New Jersey Bob Menendez annonçait qu'après des mois d'agitation autour du COVID-19, il avait épousé Nadine Arslanian lors d'une cérémonie socialement distante qu'il qualifiait de "belle et joyeuse journée que nous n'oublierons jamais".

Ce qu'il n'a pas dit, c'est que pendant les deux années précédentes, celle qui était alors sa petite amie était souvent à ses côtés lorsqu'il rencontrait des responsables égyptiens pour discuter de sujets sensibles, notamment de la vente d'équipements militaires américains.

Aujourd'hui, il est accusé de délit fédéral aux côtés de son épouse depuis 2020, qui joue un rôle de premier plan dans l'acte d'accusation de complot pour avoir organisé et assisté à des réunions au cours desquelles des dirigeants d'entreprises et des responsables étrangers cherchaient à s'attirer les faveurs de M. Menendez.

Le sénateur a déclaré que les procureurs avaient déformé les faits et décrit de manière erronée un travail législatif de routine. L'avocat de Mme Arslanian, qui se fait également appeler Nadine Menendez, a déclaré qu'elle niait tout acte répréhensible et qu'elle "se défendrait vigoureusement" contre les allégations devant les tribunaux.

Arslanian, 56 ans, aurait rencontré Menendez, 69 ans, dans un restaurant de crêpes IHOP, que le sénateur a loué comme un lieu de restauration préféré. La paire a commencé à sortir ensemble en 2018, selon l'acte d'accusation, qui indique qu'elle était au chômage à l'époque.

En 2019, M. Menendez l'a demandée en mariage au Taj Mahal en Inde, offrant à Mme Arslanian une bague tout en lui chantant la sérénade "Never Enough" du film musical "The Greatest Showman".

Peu après sa rencontre avec M. Menendez, Mme Arslanian a travaillé avec l'homme d'affaires Wael Hana pour présenter le sénateur, puissant président de la commission des affaires étrangères du Sénat américain, à des responsables égyptiens, selon l'acte d'accusation.

Selon l'acte d'accusation, elle était aux côtés de Menendez lorsqu'il a rencontré des responsables égyptiens dans son bureau du Sénat en mars 2108, l'une des nombreuses réunions auxquelles elle a assisté.

En mai de la même année, M. Menendez a demandé au département d'État américain des informations sensibles concernant le personnel de l'ambassade des États-Unis au Caire et les a envoyées par SMS à Mme Arslanian. Celle-ci les a ensuite transmises à des fonctionnaires égyptiens, selon l'acte d'accusation.

En échange de la promesse de M. Menendez d'aider l'Égypte à bénéficier des ventes de matériel militaire américain, Hana a récompensé M. Arslanian en lui offrant un emploi à temps partiel dans son entreprise et 23 000 dollars pour sortir sa maison de la procédure de saisie, selon l'acte d'accusation.

En juin 2022, des fonctionnaires ont perquisitionné l'appartement que Menendez et Arslanian partageaient à Englewood Cliffs, dans le New Jersey, et ont trouvé plus de 100 000 dollars en lingots d'or et 480 000 dollars en espèces. Le coffre-fort d'Arslanian contenait 70 000 dollars supplémentaires.

Arslanian, une républicaine inscrite sur les listes électorales, est accusée d'avoir créé, avec l'aide de Menendez, une société appelée Strategic International Business Consultants afin de recevoir des pots-de-vin.

Selon l'acte d'accusation, elle aurait dit à un parent non identifié : "Chaque fois que je sers d'intermédiaire dans une affaire, je demande à être payée et c'est ma société de conseil".