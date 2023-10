Une équipe des Nations Unies visitant le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan n'a pas constaté de dommages aux infrastructures civiles telles que les hôpitaux, les écoles et les logements, ni aux sites culturels et religieux, a déclaré lundi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

L'équipe a visité dimanche la capitale du Karabakh, connue sous le nom de Stepanakert par l'Arménie et de Khankendi par l'Azerbaïdjan. Cette visite a eu lieu quelques semaines après que les forces azerbaïdjanaises ont pris le contrôle de l'enclave située sur son territoire et peuplée d'Arméniens de souche, ce qui a provoqué l'exode de plus de 100 000 Arméniens.

"Nos collègues ont été frappés par la soudaineté avec laquelle la population locale a fui ses maisons et par la souffrance que cette expérience a dû leur causer", a déclaré M. Dujarric aux journalistes.

"Ils n'ont eu connaissance d'aucun rapport - que ce soit de la part de la population locale ou d'autres personnes - faisant état de violences à l'encontre des civils après le dernier cessez-le-feu", a-t-il ajouté. "Les membres de l'équipe de l'ONU n'ont pas vu de destruction d'infrastructures agricoles ni de cadavres d'animaux.

L'Arménie a accusé l'Azerbaïdjan de nettoyage ethnique, une accusation démentie par Bakou, qui a insisté sur le fait que les Arméniens de l'enclave étaient invités à rester sur le territoire. Bakou a également insisté sur le fait qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Arménie elle-même.

L'Arménie a exhorté lundi l'Union européenne à sanctionner l'Azerbaïdjan pour son opération militaire dans l'enclave du Haut-Karabakh et a averti que Bakou pourrait bientôt attaquer l'Arménie elle-même si l'Occident ne prenait pas des mesures fermes.

La mission de l'ONU avait pour but d'évaluer la situation sur le terrain et d'identifier les besoins humanitaires des personnes restées sur place et de celles qui se déplacent, a indiqué M. Dujarric, ajoutant que les représentants des communautés avaient déclaré aux fonctionnaires de l'ONU qu'il restait actuellement entre 50 et 1 000 Arméniens de souche au Karabakh.

M. Dujarric a indiqué qu'aucun magasin ne semblait être ouvert dans la ville et que l'Azerbaïdjan se préparait à reprendre les services de santé et certains services publics de base dans la ville.

"L'équipe insiste sur la nécessité de rétablir la confiance, ajoutant que cela demandera du temps et des efforts de la part de toutes les parties", a déclaré M. Dujarric. "L'ONU prévoit de continuer à se rendre régulièrement dans la région.