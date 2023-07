Le trésorier australien Jim Chalmers a déclaré lundi que le premier excédent budgétaire du pays en 15 ans serait encore plus important que prévu.

M. Chalmers a déclaré que l'excédent budgétaire pour l'année financière qui vient de s'écouler devrait s'élever à un peu plus de 20 milliards de dollars australiens, soit bien plus que les 4,2 milliards de dollars australiens prévus dans le budget de mai, comme cela avait été annoncé pour la première fois le mois dernier.

"Les fonctionnaires s'attendent actuellement à ce que l'excédent pour 2022-2023 soit d'environ 20 milliards de dollars, ou plus probablement juste au nord de ce chiffre", a déclaré M. Chalmers lors d'une conférence de presse à Canberra.

Les chiffres définitifs, attendus dans quelques semaines, marquent un revirement étonnant par rapport au déficit de 37 milliards de dollars australiens prévu en octobre dernier, grâce à l'augmentation des recettes fiscales due au faible taux de chômage, à la hausse des salaires et aux exportations record de matières premières.

L'excédent sera de courte durée, des déficits étant prévus pour l'exercice en cours et le suivant en raison de l'augmentation des charges d'intérêts et des dépenses liées à l'assurance invalidité, à la santé et à la défense.

M. Chalmers a réitéré ses prévisions de ralentissement de la croissance économique cette année. L'Australie suit de près les données économiques plus faibles en provenance de Chine, son principal partenaire commercial, mais n'a pas revu à la baisse ses propres prévisions de croissance.

"Nous devons être réalistes quant aux conséquences et aux implications des hausses de taux sur notre économie et sur l'incertitude mondiale à laquelle nous sommes tous confrontés. La Chine fait partie de cette histoire", a-t-il déclaré.

M. Chalmers a également annoncé que Chris Barrett dirigerait la Commission australienne de la productivité, un organisme indépendant de recherche et de conseil. M. Barrett a été ambassadeur auprès de l'OCDE et, comme M. Chalmers, il a été chef de cabinet de l'ancien trésorier Wayne Swan.