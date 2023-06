L'inflation annuelle aux Philippines a ralenti pour le quatrième mois consécutif en mai, selon les données du gouvernement mardi, pour atteindre le niveau le plus bas en 12 mois, les prix des denrées alimentaires continuant à baisser, ce qui permet à la banque centrale de maintenir les taux d'intérêt de référence.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,1 % en mai par rapport à l'année précédente, le rythme le plus lent depuis le taux de 5,4 % observé au même mois l'année dernière, la baisse des coûts de transport ayant également contribué au ralentissement, a déclaré l'agence de statistiques.

Le chiffre global est juste en dessous de la prévision médiane de 6,2 % selon un sondage Reuters et plus lent que le taux de 6,6 % en avril.

La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) avait prévu que l'inflation du mois de mai se situerait dans une fourchette de 5,8 % à 6,6 %.

L'inflation de base, qui exclut les produits alimentaires et les carburants volatils, a ralenti à 7,7 %, son niveau le plus bas depuis quatre mois, contre 7,9 % en avril.

L'inflation globale au cours des cinq premiers mois de 2023 était en moyenne de 7,5 %, toujours bien au-dessus de la fourchette cible de 2 % à 4 % de la BSP pour l'année, mais le gouvernement et la banque centrale ont déclaré à plusieurs reprises qu'elle serait ramenée à l'intérieur de la fourchette cible plus tard dans l'année.

"La balance des risques pour les perspectives d'inflation pour 2023 et 2024 reste orientée à la hausse", a déclaré la BSP mardi, citant des contraintes dans l'approvisionnement de produits alimentaires clés et l'impact potentiel du phénomène climatique El Niño sur les prix des denrées alimentaires et les tarifs des services publics.

"Le BSP se tient prêt à ajuster l'orientation de la politique monétaire si nécessaire pour empêcher l'élargissement des pressions sur les prix ainsi que l'émergence d'effets de second ordre supplémentaires", a déclaré le BSP dans un communiqué.

Le BSP

a maintenu

son taux d'intérêt directeur le 18 mai, interrompant le resserrement de sa politique après une série de hausses et signalant une pause continue pour les deux ou trois prochaines réunions.

"La modération de l'inflation laisse la porte ouverte à une pause de la part de la BSP lors de la réunion de juin", a déclaré Nicholas Mapa, économiste principal chez ING.

La prochaine réunion de la BSP aura lieu le 22 juin.