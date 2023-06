La Thaïlande se trouve dans une "phase délicate" après les élections du mois dernier et l'objectif des Etats-Unis est de soutenir un "gouvernement efficace, stable et démocratique" dans ce pays, a déclaré mardi le plus haut responsable américain pour la région Indo-Pacifique.

"Nous avons suivi attentivement les élections", a déclaré Kurt Campbell, coordinateur de la Maison Blanche pour la région Indo-Pacifique, au groupe de réflexion Hudson Institute. "Il s'agit d'une phase délicate en termes de formation d'un gouvernement.

Les partis d'opposition Move Forward et Pheu Thai ont dominé les élections du mois dernier en Thaïlande, infligeant une défaite retentissante aux partis conservateurs soutenus par l'armée royaliste qui contrôle le gouvernement depuis un coup d'État en 2014.

Ils ont cherché à former un gouvernement de coalition avec six autres partis, mais le favori au poste de premier ministre, Pita Limjaroenrat, est confronté à une bataille difficile pour convaincre les membres d'un Sénat non élu et à tendance conservatrice de le soutenir lors d'un vote législatif sur le premier ministre attendu d'ici le mois d'août.

Mardi, Pita a minimisé les efforts déployés pour le disqualifier en raison d'une question d'actionnariat, insistant sur le fait qu'il n'avait violé aucune règle et que ses rivaux étaient déterminés à l'empêcher d'accéder au poste de premier ministre.

Les États-Unis cherchent à renforcer leurs liens avec leurs alliés et partenaires dans toute l'Asie afin de contrer la puissance croissante de la Chine, et M. Campbell a déclaré que Washington souhaitait maintenir des relations bilatérales solides avec la Thaïlande, son plus ancien allié dans la région.

"De nombreuses entreprises ont investi dans ce pays ; nous avons des programmes et des engagements militaires solides avec les forces armées thaïlandaises", a-t-il déclaré.

"Je pense qu'il est indéniable que la politique de la Thaïlande a été instable et compliquée", a-t-il ajouté : "Je pense que notre objectif serait de soutenir un gouvernement efficace, stable et démocratique en Thaïlande et de travailler en conséquence avec lui.