Le référendum constitutionnel australien sur la reconnaissance des indigènes est en passe d'être rejeté en raison de la forte opposition des électeurs plus âgés et de ceux qui vivent en dehors des villes, selon un sondage publié mercredi.

Le vote anticipé sur la reconnaissance des indigènes australiens dans la constitution et la création d'une "Voix au Parlement" pour leur permettre de conseiller le gouvernement sur les questions concernant les Premières nations australiennes a commencé lundi.

Toutefois, à moins de deux semaines de la clôture du scrutin, le 14 octobre, les opposants à la proposition devancent le camp du oui par 53 % contre 38 %, selon un sondage YouGov réalisé auprès de 1 563 électeurs et publié mercredi. Quelque 9 % des personnes interrogées étaient indécises.

L'opposition est la plus forte dans les zones rurales ou à la périphérie des villes, où près de deux tiers des électeurs désapprouvent l'amendement, selon le sondage YouGov.

Plus de deux tiers des personnes âgées de 65 ans et plus sont opposées à l'amendement, le non l'emportant sur le oui à 68 % contre 24 %, selon le sondage.

"Les données montrent clairement que le débat est beaucoup plus serré dans les zones métropolitaines, mais la campagne en faveur du oui a encore du mal à faire bouger les choses dans l'ensemble du pays", a déclaré Amir Daftari, directeur des sondages et de la recherche universitaire chez YouGov.

Le soutien au référendum, le premier depuis que les électeurs ont rejeté en 1999 la proposition de devenir une république, s'est affaibli au cours des derniers mois, les personnes interrogées dans le cadre d'un sondage réalisé la semaine dernière ayant déclaré que le vote détournait l'attention de questions telles que le coût de la vie et le logement.

Un autre sondage, publié mardi, a montré une légère augmentation du soutien à la proposition, 43 % des personnes interrogées ayant l'intention de voter oui, contre 49 % pour le non.

Le débat sur le référendum a divisé les opinions, les partisans affirmant que la Voix apportera des progrès aux Australiens indigènes, tandis que certains opposants affirment que l'inscription d'un groupe dans la Constitution serait source de division.

D'autres opposants à la Voix l'ont qualifiée de symbolique et d'inefficace.

Il est notoirement difficile de faire passer un référendum en Australie, puisque seuls huit référendums ont été approuvés depuis la création du pays en 1901.

Pour modifier la constitution, il faut obtenir la majorité des voix au niveau national et dans au moins quatre des six États.