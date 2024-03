La Chambre des représentants des États-Unis prévoit de voter mercredi sur un projet de loi qui donnerait au propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, environ six mois pour céder les actifs américains de l'application de vidéos courtes utilisée par environ 170 millions d'Américains, sous peine d'interdiction.

Le vote devrait avoir lieu vers 10 heures ET (14 heures GMT) selon les règles de la procédure accélérée qui exigent le soutien des deux tiers des membres de la Chambre des représentants pour que la mesure soit adoptée. On s'attend à ce qu'elle soit adoptée, tant par les partisans que par les opposants.

Le vote intervient un peu plus d'une semaine après que le projet de loi a été proposé à la suite d'une audition publique sans grand débat, et après que le Congrès a été dans l'impasse pendant plus d'un an. Le mois dernier, la campagne de réélection du président Joe Biden a rejoint TikTok, ce qui a fait espérer aux responsables de Tiktok qu'une législation était peu probable cette année.

Cette mesure est la dernière d'une série de mesures prises à Washington pour répondre aux préoccupations des États-Unis en matière de sécurité nationale face à la Chine, qu'il s'agisse de véhicules connectés, de puces d'intelligence artificielle ou de grues installées dans les ports américains.

La semaine dernière, la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants a voté par 50 voix contre 0 en faveur du projet de loi, ce qui lui permet d'être soumis au vote de l'ensemble de la Chambre.

Le projet de loi est toutefois confronté à un parcours plus incertain au Sénat américain, où certains sénateurs sont favorables à une approche différente de la réglementation des applications détenues par des sociétés étrangères et susceptibles de poser des problèmes de sécurité. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, n'a pas indiqué comment il comptait procéder.

Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, se rendra au Capitole mercredi dans le cadre d'un voyage déjà programmé pour s'entretenir avec les sénateurs, a indiqué une source informée de l'affaire.

"Cette législation a un résultat prédéterminé : l'interdiction totale de TikTok aux États-Unis", a déclaré l'entreprise. "Le gouvernement tente de priver 170 millions d'Américains de leur droit constitutionnel à la liberté d'expression", a-t-elle ajouté.

M. Biden a déclaré la semaine dernière qu'il signerait le projet de loi.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré mardi que l'objectif était de mettre fin à la propriété chinoise, et non d'interdire TikTok.

"Nous voulons que TikTok, en tant que plateforme, soit détenue par une entreprise américaine ou par la Chine ? Voulons-nous que les données de TikTok - celles des enfants et des adultes - restent ici, en Amérique, ou aillent en Chine ?

On ne sait pas si la Chine approuverait une vente ou si les actifs américains de TikTok pourraient être cédés dans un délai de six mois.

Si ByteDance ne le fait pas, les boutiques d'applications exploitées par Apple, Google (Alphabet) et d'autres ne pourront pas légalement proposer TikTok ou fournir des services d'hébergement web aux applications contrôlées par ByteDance.

En 2020, le président Donald Trump a tenté d'interdire TikTok et WeChat, propriété de la Chine, mais il a été bloqué par les tribunaux. Ces derniers jours, il a fait part de ses inquiétudes quant à une interdiction. On ne sait pas encore si WeChat de Tencent ou d'autres applications chinoises très connues pourraient être interdites en vertu de la législation.

Tout désinvestissement forcé de TikTok aux États-Unis ferait très certainement l'objet de recours juridiques, que l'entreprise devrait déposer dans les 165 jours suivant la signature du projet de loi par le président. En novembre, un juge américain a bloqué l'interdiction de l'utilisation de TikTok dans l'État du Montana à la suite d'une action en justice de l'entreprise.