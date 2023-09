L'ouverture faite par le pape François à la Chine au début du mois alors qu'il se trouvait en Mongolie a été "bien accueillie" par le gouvernement communiste de Pékin, qui a autorisé un évêque du continent à se rendre à Hong Kong, a déclaré jeudi l'archevêque de Hong Kong.

L'archevêque Stephen Chow, qui sera nommé cardinal samedi, a également déclaré dans une interview à Reuters qu'il espérait que son nouveau rang l'aiderait à améliorer les relations entre le Vatican et Pékin, qui ont été tendues ces derniers temps.

Le 3 septembre, à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, le pape a adressé ses vœux à la Chine, qualifiant ses citoyens de peuple "noble" et demandant aux catholiques de Chine d'être "de bons chrétiens et de bons citoyens".

Lorsqu'il a fait ces commentaires imprévus, François a appelé M. Chow et son prédécesseur en tant qu'archevêque de Hong Kong, le cardinal John Tong Hon, à le flanquer pendant qu'il parlait.

"J'ai été touché et je sais que le Saint-Père s'est efforcé de faire passer le message à la Chine. J'ai appris plus tard de source sûre que son message avait été bien accueilli en Chine, même au sein du gouvernement", a déclaré M. Chow.

En avril, M. Chow, le plus haut dignitaire religieux catholique de Hong Kong, a effectué la première visite d'un évêque de l'ancienne colonie britannique, qui compte 600 000 catholiques, dans la capitale chinoise depuis près de 30 ans.

"Je pense que nous avons noué des relations, des amitiés", a déclaré M. Chow à propos de sa visite d'avril

"J'ai invité l'évêque (Joseph) Li Shan, l'évêque de Pékin, à venir à Hong Kong. Je pense qu'ils y réfléchissent très sérieusement et j'espère que cela se fera", a déclaré M. Chow.

À la question de savoir si M. Li avait reçu l'autorisation de voyager, M. Chow a répondu : "Oui, oui". À la question de savoir si Li viendrait, M. Chow a répondu : "Je pense que cela doit être finalisé", mais il a répété que Li avait reçu l'autorisation.

L'ACCORD N'EST PAS RESPECTÉ

Pékin mène une politique de "sinisation" de la religion, tentant d'éradiquer les influences étrangères et d'imposer l'obéissance au parti communiste. On estime à 10-12 millions le nombre de catholiques en Chine.

Un accord historique conclu en 2018 entre le Vatican et la Chine sur la nomination des évêques a été pour le moins fragile, le Vatican se plaignant que Pékin l'a violé à plusieurs reprises.

Les conservateurs de l'Église ont accusé le Vatican d'avoir cédé au gouvernement communiste en concluant cet accord, qui a été renouvelé à deux reprises. Le Vatican estime qu'un accord imparfait vaut mieux que l'absence de dialogue.

Dans l'interview, M. Chow a déclaré que l'Église de Hong Kong avait pour mission d'être une "Église passerelle" entre l'Occident et la Chine.

"En tant que cardinal, j'espère avoir la possibilité de rencontrer des personnes d'un autre niveau en Chine continentale afin de faire passer ce message", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il espérait pouvoir faciliter un meilleur dialogue entre le Vatican et Pékin afin d'éviter des épisodes comme celui de l'installation du nouvel évêque de Shanghai sans consultation du Vatican.

"Je pense qu'il devrait y avoir plus de dialogue, plus d'opportunités et plus de volonté d'ouverture (car) lorsque le dialogue n'est pas suffisant, nous faisons des suppositions ... et c'est là que les choses s'effondrent. Si nous parlons davantage, ces hypothèses peuvent être vérifiées", a-t-il déclaré.