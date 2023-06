L'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières décrochera l'innovation technologique de manière plus précise et plus efficace, a déclaré Yi Huiman, président de la commission de régulation du pays, aux délégués du Forum Lujiazui à Shanghai jeudi.

La Chine va également promouvoir l'innovation des produits pour soutenir le financement des obligations, des actions et des fusions et acquisitions, a ajouté M. Yi. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Joe Cash ; Edition de Himani Sarkar)