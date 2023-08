PEKIN/TAIPEI, 13 août (Reuters) - Les autorités chinoises ont dénoncé dimanche la brève visite aux Etats-Unis du vice-président taïwanais William Lai, qualifiant ce dernier de séparatiste et de "fauteur de troubles", et promis de tout mettre en oeuvre pour garantir la souveraineté de la Chine, qui considère que Taïwan fait partie de son territoire.

William Lai, favori de l'élection présidentielle qui se tiendra en janvier et bête noire de Pékin, est arrivé samedi à New York, officiellement en transit vers le Paraguay, où il va assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président.

La Chine a vivement critiqué cette escale du dirigeant taïwanais, qui sera suivie par une autre, mercredi à San Francisco, sur le chemin du retour vers Taipei.

"Lai adhère obstinément à la position séparatiste de l'indépendance de Taïwan et est un fauteur de troubles de bout en bout", a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères après son arrivée à New York.

"La Chine suit de près les développements et prendra des mesures résolues et vigoureuses pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale", a-t-il ajouté.

Le Conseil des affaires continentales de Taïwan, responsable des relations avec la Chine, a répliqué que Pékin était le véritable fauteur de troubles dans la région, en rappelant notamment ses manœuvres militaires chinoises dans le détroit de Taïwan ou encore son conflit territorial avec les Philippines en mer de Chine méridionale.

"Notre gouvernement défend fermement la souveraineté et la sécurité nationales, protège la démocratie et la liberté, et ne reculera jamais, encore moins capitulera", a déclaré le conseil dans un communiqué. (Reportage de Ryan Woo et Ben Blanchard, version française Tangi Salaün)