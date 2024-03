SHANGHAI/SINGAPOUR, 19 mars - La Chine devrait laisser inchangés ses taux d'intérêt de référence mercredi, selon une enquête Reuters, la banque centrale ayant maintenu son principal taux directeur la semaine dernière à un moment où l'économie commence à montrer des signes d'amélioration.

Le taux préférentiel de prêt (LPR) normalement appliqué aux meilleurs clients des banques est calculé chaque mois après que 20 banques commerciales désignées aient soumis leurs propositions de taux à la Banque populaire de Chine (PBOC).

Dans une enquête menée cette semaine auprès de 27 observateurs du marché, toutes les personnes interrogées s'attendaient à ce que les LPR à un an et à cinq ans restent inchangés.

La plupart des nouveaux prêts et des prêts en cours dans la deuxième économie mondiale sont basés sur le LPR à un an, qui s'élève à 3,45 %.

Dans le même temps, la Chine a procédé à la plus importante réduction du taux de référence hypothécaire à cinq ans, qui sert de taux de référence, à 3,95 % en février, afin de soutenir le marché de l'immobilier en difficulté.

Le consensus fort sur les fixations stables du LPR ce mois-ci vient après que la PBOC ait laissé le taux d'intérêt de la facilité de prêt à moyen terme (MLF) inchangé la semaine dernière, les autorités continuant à donner la priorité à la stabilité de la monnaie.

"Le renminbi s'est affaibli par rapport au dollar américain cette année, et une réduction à ce stade pourrait déclencher une pression supplémentaire sur la dépréciation de la monnaie", a déclaré Julian Evans-Pritchard, responsable de l'économie de la Chine chez Capital Economics, dans une note.

"Les décideurs politiques visent à prévenir une telle dépréciation, comme l'indique leur engagement à maintenir la stabilité du taux de change dans le rapport de travail de l'Assemblée nationale populaire (ANP).

Le taux du MLF sert de guide au LPR et les marchés utilisent principalement le taux de politique à moyen terme comme précurseur de tout changement dans les références de prêt, ont déclaré les analystes.

Les indicateurs d'activité ont suggéré que l'économie pourrait avoir eu un début d'année meilleur que prévu, avec la production industrielle et les ventes au détail de la Chine dépassant les attentes dans la période janvier-février, offrant un certain soulagement aux décideurs politiques même si la faiblesse du secteur de l'immobilier reste un frein à l'économie et à la confiance.

Néanmoins, certains traders et analystes ont noté que le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, a déclaré ce mois-ci que la banque maintiendrait le yuan fondamentalement stable et a envoyé un message pessimiste au marché en disant que la Chine avait "de nombreux outils de politique monétaire à sa disposition".

Depuis, les investisseurs ont multiplié les paris sur la mise en œuvre par les autorités de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire, y compris une nouvelle réduction des réserves bancaires, afin de soutenir l'économie.

"La marge de manœuvre étant limitée à court terme, nous prévoyons une nouvelle réduction du MLF et du LPR dans les mois à venir afin de soutenir une politique de relance plus large", a déclaré Lynn Song, économiste en chef pour la Grande Chine chez ING.

"Cependant, après que le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, ait laissé entendre qu'il y avait plus de place pour des réductions du ratio des réserves obligatoires (RRR), nous pourrions voir une réduction du RRR avant la prochaine réduction du MLF et du LPR". (Rapporté par Steven Bian et Winni Zhou à Shanghai et Tom Westbrook à Singapour ; Editing by Jamie Freed)