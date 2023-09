Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré mardi qu'il avait demandé à la Chine de jouer un rôle "responsable" dans la limitation des menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord lors de sa rencontre avec le premier ministre chinois Li Qiang la semaine dernière.

M. Yoon a déclaré à M. Li que la Corée du Nord ne devait pas être une "pierre d'achoppement" dans les relations bilatérales avec Pékin, car elle représente une "menace existentielle" pour la Corée du Sud.

"Notant que les relations entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon sont appelées à devenir plus solides à mesure que la question nucléaire nord-coréenne devient plus sérieuse, j'ai demandé à la Chine de jouer un rôle responsable dans le développement de nos relations bilatérales et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies", a déclaré M. Yoon lors d'une réunion télévisée du conseil des ministres.

M. Yoon a également déclaré que lui et M. Li avaient manifesté leur soutien à la reprise prévue cette année d'un sommet trilatéral auquel participerait le Japon.