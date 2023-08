Le nord de la Chine, toujours aux prises avec les rivières en crue et les inondations provoquées par le typhon Doksuri il y a deux semaines, se prépare à de nouvelles pluies avec l'arrivée du typhon Khanun.

Khanun a déjà frappé certaines parties du Japon et de la péninsule coréenne.

Jeudi, la province de Hebei, dans le nord de la Chine, a porté ses mesures d'urgence au niveau le plus élevé après les inondations record de la semaine dernière, en prévision des pluies diluviennes potentiellement dommageables du nouveau venu.

Depuis la fin du mois de juillet, le nord et le nord-est de la Chine ont été frappés par des inondations généralisées provoquées par des précipitations record dans le sillage de Doksuri.

Le Hebei, qui fait partie du bassin du fleuve Haihe, le plus grand du nord de la Chine, a été frappé la semaine dernière par des précipitations supérieures à celles d'une année, ce qui a entraîné l'évacuation de plus de 1,6 million de personnes.

Lors d'une vidéoconférence consacrée à l'étude de la situation actuelle, les autorités chargées de la lutte contre les inondations ont mis en garde contre tout "relâchement" dans le renforcement de l'inspection des canaux de crue et des principales digues, ont rapporté les médias d'État.

Elles ont également appelé à une réparation et à une remise en état plus rapides des infrastructures clés et des habitations, afin que la vie des habitants puisse reprendre son cours normal. Mardi, le cabinet chinois a déclaré qu'il ferait rentrer les victimes des inondations dans leurs foyers d'ici l'hiver.

Khanun, qui devrait entrer en Chine par le nord-est samedi, devrait provoquer de fortes précipitations dans les provinces de Jilin et de Heilongjiang, dans le nord-est du pays, dès vendredi.

Selon l'agence de presse officielle Xinhua, ces précipitations augmenteront les risques d'inondation dans le sud-est de la province de Heilongjiang, où les niveaux d'eau sont déjà élevés et les sols saturés à la suite de la précédente série de précipitations.

De nombreuses rivières du bassin de Songhua, dans le nord-est de la Chine, sont restées gonflées jusqu'à jeudi.

Dans d'autres régions de la Chine qui ne sont pas directement touchées par Khanun, telles que Gansu et Qinghai dans le nord-ouest et Yunnan et Sichuan dans le sud-ouest, les autorités ont renouvelé leurs avertissements concernant les crues soudaines qui surviennent au cours d'un été exceptionnellement pluvieux en Chine.