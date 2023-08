Les autorités chinoises envisagent de réduire de 50 % le droit de timbre sur les transactions boursières nationales, ont déclaré trois personnes au fait de la question, dans une nouvelle tentative de revitaliser le marché boursier en difficulté du pays.

Les régulateurs chinois, y compris le ministère des finances, sous la direction du Conseil d'État, ont soumis un projet de proposition au cabinet au début du mois, ont déclaré deux de ces personnes, ajoutant qu'une décision pourrait être prise et annoncée dès vendredi.

La proposition visant à réduire le droit de timbre actuel de 0,1 % sur les transactions de titres suggère une réduction de 20 % ou de 50 %, ce qui serait la première réduction de ce type depuis 2008, ont déclaré les deux personnes.

Le montant de la réduction, qui n'a pas été signalé auparavant, sera probablement fixé à 50 %, ont-elles ajouté.

Toutes les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Le bureau d'information du Conseil d'État, qui traite les questions des médias au nom du gouvernement, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée par fax. Le ministère des finances et la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) n'ont pas non plus répondu dans l'immédiat.