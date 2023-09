La Chine et l'Australie devraient "examiner sérieusement" ce qu'elles ont appris de l'interruption de leur dialogue de haut niveau au cours des trois dernières années, a déclaré Li Zhaoxing, ancien ministre des Affaires étrangères, jeudi, alors que les pourparlers ont repris à Beijing.

Le dialogue de haut niveau entre l'Australie et la Chine, qui n'inclut pas les ministres du gouvernement, se tenait chaque année depuis 2014 pour discuter des questions d'intérêt, mais s'est arrêté en 2020 après que Pékin a imposé des restrictions sur des dizaines d'importations australiennes en réponse à Canberra qui mettait en doute l'origine du COVID-19.

La Chine représente près d'un tiers du commerce australien, tandis que l'Australie est le huitième partenaire commercial de la Chine.

Les échanges diplomatiques se sont intensifiés depuis que l'Australie a élu un gouvernement travailliste en mai 2022 et que la Chine a levé les droits de douane sur ses exportations d'orge. Toutefois, l'Australie fait toujours pression pour que soient levées les restrictions sur ses exportations de homard et de vin et pour que soient libérés deux journalistes australiens détenus pour des raisons de sécurité nationale.

"L'amélioration et le développement des relations entre la Chine et l'Australie dépendent de la perception correcte que les deux parties ont l'une de l'autre", a déclaré M. Li à la délégation australienne, qui est dirigée par Craig Emerson, ancien ministre australien du commerce.

"Au cours des dernières décennies... la Chine n'a pas représenté une menace pour l'Australie et ne le fera pas à l'avenir. J'espère que la partie australienne le comprendra", a ajouté M. Li.

Le commerce, les investissements et la sécurité régionale et internationale seront abordés, a indiqué samedi un communiqué du bureau de la ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, qui a qualifié le dialogue de "nouvelle étape dans la stabilisation des relations".

La délégation australienne comprend également l'ancienne ministre libérale des affaires étrangères, Julie Bishop, dont l'inclusion visait à montrer un soutien politique bipartisan, selon le communiqué.

"Je me réjouis des récents développements dans les relations bilatérales, mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire... la reprise rapide et complète des échanges commerciaux normaux est dans l'intérêt de nos deux pays", a déclaré M. Emerson.

"Nous continuons à plaider en faveur d'une évolution positive des cas des Australiens détenus en Chine", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang à Jakarta jeudi, lors du sommet de l'ANASE.

"Je me réjouis de me rendre en Chine dans le courant de l'année pour marquer le 50e anniversaire de la visite historique du Premier ministre Whitlam", a déclaré M. Albanese dans un communiqué à l'issue de la rencontre.