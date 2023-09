La Chine et l'Europe devraient "s'unir et coopérer" pour faire face aux incertitudes mondiales, a déclaré le premier ministre Li Qiang au chef de l'Union européenne en marge du sommet annuel du G20 à New Delhi.

L'appel de M. Li a été lancé alors que le bloc européen se méfie de plus en plus des risques liés à l'engagement de la Chine, définie comme son partenaire, son concurrent et son "rival systémique" depuis 2019.

"La prévention des risques n'exclut pas la coopération, l'interdépendance ne devrait pas être assimilée à l'insécurité", a déclaré M. Li à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, samedi, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

M. Li a exhorté l'Union européenne à offrir un environnement non discriminatoire aux entreprises chinoises, ajoutant que la Chine était disposée à renforcer le dialogue et la coopération dans des domaines tels que l'énergie propre et la finance verte, a indiqué le ministère dans un communiqué publié dimanche.

"La Chine et l'UE devraient continuer à s'unir et à coopérer, et utiliser la stabilité des relations Chine-UE comme une protection contre l'incertitude de la situation mondiale", a déclaré M. Li.

M. Li participait au sommet en tant que représentant du président Xi Jinping, qui n'était pas présent.

En juin, l'UE a adopté une stratégie de "réduction des risques" pour gérer sa dépendance à l'égard du géant asiatique, qui est la deuxième économie mondiale.