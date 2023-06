L'Inde et la Chine doivent trouver un moyen de s'éloigner d'une confrontation potentielle dans l'ouest de l'Himalaya, a déclaré jeudi le ministre indien des affaires étrangères, craignant que la frontière militarisée et contestée ne conduise à un conflit entre les deux voisins dotés de l'arme nucléaire.

Les deux armées ont fortifié leurs positions et déployé un grand nombre de soldats et d'équipements au cours des trois dernières années, après un affrontement au cours duquel 20 soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués dans des combats au corps à corps, sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré.

"Nous devons trouver un moyen de nous désengager, car je ne pense pas que l'impasse actuelle serve les intérêts de la Chine", a déclaré le ministre des affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, à des journalistes à New Delhi.

"Le fait est que les relations sont affectées et qu'elles continueront de l'être. Si l'on s'attend à ce que la situation se normalise d'une manière ou d'une autre alors que la situation frontalière n'est pas normale, cette attente n'est pas fondée", a-t-il déclaré.

Plusieurs cycles de discussions militaires et diplomatiques ont permis d'apaiser les tensions entre les deux armées opposées, mais M. Jaishankar avait qualifié en mars la situation de fragile et dangereuse.

M. Jaishankar a indiqué que les deux gouvernements restaient en contact et que plusieurs mécanismes militaires et diplomatiques étaient en place pour permettre aux deux parties de communiquer.

"Ces mécanismes continuent à fonctionner car, en fin de compte, le désengagement est un processus très détaillé... tout cela continuera à se produire", a-t-il déclaré.

Selon M. Jaishankar, New Delhi avait indiqué à Pékin, avant même l'affrontement frontalier de mai 2020, que "nous observons des mouvements de vos forces qui, à notre avis, sont contraires à notre accord".

L'Inde et la Chine partagent une frontière de 3 800 km, en grande partie mal délimitée, et se sont livré une guerre brève mais sanglante à ce sujet en 1962.

Les liens se sont rétablis à la suite d'une série d'accords frontaliers conclus depuis les années 1990 et la Chine est aujourd'hui le deuxième partenaire commercial de l'Inde.

L'Inde est toutefois membre du groupe stratégique de sécurité dit "Quad", aux côtés de l'Australie, du Japon et des États-Unis. Ce groupe a été créé en 2007 pour contrebalancer la puissance économique et militaire croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique.

Pékin a critiqué la Quad comme étant un bloc exclusif, dirigé par les États-Unis, visant à contenir la montée en puissance de la Chine.