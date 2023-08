La Chine encourage les banques et les assureurs à renforcer leur soutien aux entreprises et aux propriétaires d'entreprises victimes d'inondations et de catastrophes afin d'accélérer leur retour à la normale, a déclaré lundi le régulateur financier chinois dans une circulaire.

L'Administration nationale de régulation financière a déclaré que les institutions bancaires et d'assurance devaient organiser et mobiliser la réponse aux catastrophes, sauvegarder les actifs financiers et les données importantes et garantir un fonctionnement stable des services financiers de base et des infrastructures clés.

La circulaire de l'autorité de régulation a été publiée après que des précipitations extrêmes provoquées par les nuages d'orage du typhon Doksuri ont frappé plusieurs régions de Chine, tuant au moins 60 personnes et endommageant des maisons, des cultures et des infrastructures.

Les institutions bancaires devraient renforcer le soutien au crédit pour les petites et microentreprises, les entrepreneurs individuels, y compris pour les réparations d'infrastructures dans des domaines clés tels que les transports, les communications, le gaz et l'électricité, la conservation de l'eau agricole, le contrôle et la prévention des inondations.

Le régulateur a également demandé aux institutions d'assurance de participer activement au redressement et à la reconstruction après une catastrophe, et a déclaré qu'il soutiendrait les institutions d'assurance pour "répondre activement" aux besoins de financement des entités commerciales dans les zones sinistrées pour la reconstruction après la catastrophe et le redressement de la production.

Elle a indiqué qu'elle guiderait les fonds d'assurance pour qu'ils apportent un soutien financier à long terme à la conservation de l'eau, aux infrastructures, aux services publics et à d'autres projets majeurs par le biais de produits de gestion d'actifs d'assurance et de fonds d'investissement privés.