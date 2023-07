La Chine s'oppose résolument au "mouvement vers l'est de l'OTAN dans la région Asie-Pacifique" et a averti que toute action menaçant les droits de Pékin ferait l'objet d'une réponse résolue, a déclaré la mission du pays auprès de l'Union européenne dans un communiqué.

Le communiqué publié mardi en fin de journée indique que la Chine rejette le contenu relatif à la Chine du communiqué conjoint de l'OTAN publié à l'issue du sommet de Vilnius, en Lituanie, et qu'elle sauvegardera fermement sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts en matière de développement.

"Tout acte mettant en péril les droits et les intérêts légitimes de la Chine fera l'objet d'une réponse résolue", a déclaré le communiqué.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aux journalistes présents au sommet que la Chine remettait de plus en plus en question l'ordre international fondé sur des règles et que les partenaires de l'alliance devaient continuer à dialoguer avec la Chine.

Les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande participent à ce sommet de deux jours.

La Chine a déclaré que l'OTAN avait ignoré des faits fondamentaux, déformé volontairement la position et les politiques de Pékin et délibérément dénigré la Chine dans son communiqué.

La Chine a également déclaré que les déclarations répétées de l'OTAN sur son statut d'"alliance nucléaire" dans ses communiqués ne feraient qu'exacerber les tensions dans la région Asie-Pacifique, que la Chine considère comme un sujet de profonde préoccupation.

Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, qui rejoignait les dirigeants de l'OTAN pour la deuxième fois, s'est efforcé de rappeler à l'alliance militaire de tenir compte des risques en Asie de l'Est, tandis que le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, a cherché à renforcer la coopération internationale en matière de sécurité dans le contexte de la montée des menaces nord-coréennes et de la tension à l'égard de la Chine.