La Chine va formuler des plans de développement pour les industries du futur, en ouvrant de nouveaux domaines tels que la technologie quantique et les sciences de la vie, selon un rapport de travail officiel publié mardi.

Le pays intensifiera la recherche et le développement ainsi que l'application du big data et de l'intelligence artificielle (IA), et lancera une initiative "AI plus", selon le rapport.

La Chine lancera un certain nombre de programmes scientifiques et technologiques majeurs pour répondre aux demandes stratégiques majeures et aux demandes de développement industriel.

Le pays cultivera également davantage de scientifiques et d'équipes d'innovation de premier plan et améliorera les mécanismes d'identification et d'encouragement des innovateurs de premier plan.

La Chine exploitera pleinement les atouts du nouveau système de mobilisation des ressources à l'échelle nationale afin d'accroître la capacité d'innovation du pays, selon le rapport. (Reportage de Beijing Newsroom et Brenda Goh ; rédaction de Christopher Cushing)