SEOUL, 28 juillet (Reuters) - La Corée du Nord a exhibé notamment des missiles balistiques et de nouveaux drones d'attaque lors d'une grande parade militaire organisée pour le numéro un Kim Jong-un et des délégations chinoise et russe venues à Pyongyang, a rapporté vendredi la presse officielle nord-coréenne.

Cette parade, qui était attendue, s'est déroulée jeudi soir pour commémorer le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, célébrer au Nord comme le "jour de la victoire".

La venue des délégations chinoise et russe, dont le ministre russe de la Défense Sergueï Choigou, constitue la première visite de ce type depuis le début de la pandémie de COVID.

Elle marque aussi un contraste avec le passé, Pékin et Moscou s'étant abstenus ces dernières années de toute démarche pouvant les associer aux programmes balistique et nucléaire de Pyongyang. (Reportage Hyunsu Yim et Josh Smith; version française Jean Terzian)