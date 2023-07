La Corée du Nord est restée silencieuse jeudi au sujet d'un soldat américain qui, deux jours plus tôt, s'est séparé d'un groupe de touristes et s'est précipité à travers la frontière lourdement fortifiée, plongeant Washington dans un nouveau bourbier diplomatique au milieu d'une impasse militaire déjà tendue.

Les autorités américaines ont déclaré que Pyongyang n'avait pas répondu aux communications de l'armée américaine concernant le soldat Travis T. King. Les médias d'État nord-coréens, qui ont déjà fait état de la détention de ressortissants américains, n'ont pas non plus commenté l'incident jusqu'à présent.

Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré lors d'une réunion d'information que le Pentagone avait "contacté" ses homologues de l'Armée populaire de Corée du Nord au sujet de King, mais il a ajouté : "Je crois savoir que ces communications n'ont pas encore reçu de réponse".

Cet incident survient à un moment où la péninsule coréenne est en proie à des tensions accrues. Le Nord poursuit ses essais de missiles balistiques, le dernier étant programmé pour l'arrivée au Sud d'un sous-marin américain équipé de missiles balistiques à tête nucléaire, pour la première fois depuis les années 1980.

La semaine dernière, le Nord a lancé son tout nouveau missile balistique intercontinental à combustible solide, dont il a déclaré qu'il avait la plus longue durée de vol jamais atteinte, un essai que les experts ont qualifié de succès "remarquable".

M. King effectuait une visite civile du village de la trêve de Panmunjom lorsqu'il a soudainement franchi la ligne de démarcation militaire qui sépare les deux Corée depuis que la guerre de Corée s'est achevée en 1953 par un armistice.

M. King avait connu des ennuis judiciaires alors qu'il était en poste en Corée du Sud et avait été placé en détention avant d'être escorté à l'aéroport cette semaine en vue de son retour aux États-Unis, ont indiqué deux responsables américains.

Dans des circonstances non élucidées, il a fait demi-tour après avoir franchi le contrôle de sécurité à la porte d'embarquement et s'est enfui. Plus tard, il se trouvait avec un groupe d'une quarantaine de personnes pour une visite de la zone de sécurité commune (JSA) à la frontière militaire.

SCÈNE CHAOTIQUE À LA FRONTIÈRE

Au cours d'une scène chaotique qui s'est rapidement déroulée, M. King s'est précipité entre les bâtiments bleus emblématiques qui enjambent la frontière et a franchi la ligne de démarcation, a déclaré un témoin qui participait à la même visite.

"Quelqu'un s'est approché de moi en courant très vite et je me suis demandé ce qui se passait", a déclaré à Reuters Sarah Leslie, de Nouvelle-Zélande. "Je ne pense pas qu'une personne saine d'esprit voudrait se rendre en Corée du Nord, j'ai donc pensé qu'il s'agissait d'une sorte de cascade.

Le gouvernement américain a semblé faire peu de progrès pour déterminer le sort du soldat.

Le porte-parole du département d'État, M. Miller, a déclaré que la Suède avait été sollicitée en tant que canal diplomatique pour Washington, qui reste techniquement en guerre avec la Corée du Nord.

"Nous essayons toujours de rassembler des informations sur le lieu où se trouve le soldat King", a-t-il déclaré. "L'administration a travaillé et continuera à travailler activement pour assurer sa sécurité et le rendre à sa famille.

Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré lors d'une réunion d'information que l'administration Biden était encore en train de rassembler les faits.

La Corée du Nord a déjà détenu des Américains entrés dans le pays et les a jugés, avant de les relâcher, souvent à la suite d'une intervention diplomatique de haut niveau. Mais les incidents impliquant des militaires américains ont été rares.

Dans un cas qui reste inexpliqué, un étudiant américain, Otto Warmbier, a été détenu pendant plus d'un an avant d'être renvoyé aux États-Unis dans le coma et de décéder quelques jours plus tard.

Un ancien diplomate nord-coréen qui a fait défection en Corée du Sud a déclaré que M. King pourrait être utilisé comme outil de propagande, mais il n'est pas certain que la Corée du Nord veuille exploiter sa présence pendant longtemps.