Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol entame lundi le premier sommet de son pays avec les dirigeants des îles du Pacifique, alors que Séoul cherche à accroître son influence dans une région qui est devenue le centre d'une intense rivalité géopolitique.

L'année dernière, M. Yoon a lancé la stratégie indo-pacifique de son administration, s'engageant à promouvoir une région "libre, pacifique et prospère" fondée sur un ordre réglementé, alors que les ambitions de la Chine en matière de sécurité dans les eaux stratégiques et l'influence économique des petits États insulaires suscitent des inquiétudes.

Le président sud-coréen a eu des entretiens bilatéraux avec certains des dirigeants du Pacifique en visite au cours du week-end, notamment le président des Kiribati, Taneti Maamau, et le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape.

"Le président a discuté de l'élargissement de la coopération réciproque dans les domaines du développement, de la marine et de la pêche, ainsi que de la construction d'infrastructures de santé et de la réponse au changement climatique lors de réunions bilatérales avec chacune des îles du Pacifique", a déclaré le bureau de M. Yoon dans un communiqué dimanche.

La stratégie indo-pacifique de la Corée du Sud prévoit également une plus grande marge de manœuvre pour la coopération trilatérale avec les États-Unis et l'Australie afin de relever les défis régionaux tels que les chaînes d'approvisionnement, les minerais essentiels et le changement climatique.

Toutefois, bien que la stratégie du gouvernement Yoon indique un alignement plus étroit sur les États-Unis, "la Corée du Sud doit rester prudente entre les deux grandes puissances rivales, étant donné les enjeux économiques et géopolitiques plus importants de Séoul en Chine par rapport à d'autres alliés des États-Unis", a déclaré Andrew Yeo, chercheur principal au sein du groupe de réflexion américain Brookings Institution.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, assistera également au sommet Corée-îles du Pacifique, a déclaré son bureau samedi, ajoutant qu'il montrerait la coopération entre les 18 membres du Forum des îles du Pacifique et la Corée du Sud pour une région décrochée.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus grands membres du forum, un bloc composé principalement de petits pays insulaires menacés par la montée du niveau des mers causée par le changement climatique et dépendant de l'aide des partenaires de développement.

Le bloc a adopté une approche collective pour traiter avec les grandes puissances.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est engagé à accroître le commerce et l'aide au développement lors d'un sommet avec une douzaine de dirigeants des îles du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) la semaine dernière. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a également signé un accord de défense avec la PNG à l'issue d'un sommet du Pacifique.

La Micronésie n'a pas pu participer à la réunion de Séoul en raison d'un typhon, a indiqué le bureau de M. Yoon.