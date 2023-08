Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré lundi que la coopération trilatérale avec les États-Unis et le Japon se renforcerait si les menaces de la Corée du Nord s'intensifiaient.

Il a fait cette remarque lors d'une réunion du cabinet, quelques jours après avoir participé à des discussions avec les dirigeants des États-Unis et du Japon, au cours desquelles ils ont convenu d'approfondir la coopération militaire et économique.

"La structure de la coopération trilatérale entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon deviendra plus solide à mesure que les provocations et les menaces de la Corée du Nord s'intensifieront", a déclaré M. Yoon au cours de la réunion, qui a été retransmise en direct à la télévision, annonçant ce qu'il a appelé "l'ouverture d'une nouvelle ère" dans les relations entre les trois pays.

Le partenariat tripartite deviendra un cadre solide pour promouvoir la paix régionale, au même titre que le pacte AUKUS entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, et que le groupe quadrilatéral composé des États-Unis, du Japon, de l'Inde et de l'Australie, a déclaré M. Yoon.

Le sommet qui s'est tenu à Camp David était la première réunion indépendante entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, qui cherchent à projeter une unité face à la puissance croissante de la Chine et aux menaces nucléaires de la Corée du Nord.

M. Yoon a déclaré que la coopération trilatérale n'excluait pas d'autres pays et qu'elle contribuerait à la liberté, à la paix et à la prospérité dans la région et dans le monde.