PARIS, 12 septembre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a décidé d'envoyer de l'aide d'urgence en Libye, frappée par de graves inondations, en accord avec les autorités du pays, a annoncé l'Elysée mardi.

Sous 24 à 48 heures, la France va déployer des équipes de la sécurité civile qui vont installer un hôpital de campagne composé d'une quarantaine de personnels civils et militaires capables de secourir un demi-millier de personnes par jour, a détaillé la présidence française.

Toujours selon l'Elysée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, "pour exprimer la solidarité de la France" et dire sa disponibilité à répondre aux besoins du pays où des villages entiers sont sous les eaux.

Selon les derniers bilans, les inondations, qui ont provoqué la rupture de deux barrages, ont fait plus de 2.000 morts dans l'est de la Libye et des milliers de disparus.

La France compte une centaine de binationaux en Libye, et aucun n'est en difficulté, a précisé l'Elysée. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)