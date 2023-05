Le ministère français des affaires étrangères a déclaré mardi qu'il était essentiel de décrocher immédiatement la stabilité dans le nord du Kosovo, compte tenu de son importance pour la sécurité européenne, après que la Serbie a placé l'armée au niveau d'alerte de combat le plus élevé.

Environ 25 soldats de maintien de la paix de l'OTAN qui défendaient trois mairies dans le nord du Kosovo ont été blessés lors d'affrontements avec des manifestants serbes lundi.

L'ambassadeur de France est l'un des nombreux représentants que le président serbe Aleksandar Vucic rencontrera mardi dans le cadre des efforts déployés pour rétablir le calme.

"Il est plus que jamais essentiel que Pristina et Belgrade fassent preuve de responsabilité en revenant à la table des négociations avec une attitude de compromis au service de la paix et de la prospérité des citoyens serbes et kosovars", a déclaré Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des affaires étrangères, dans un communiqué.

Elle a appelé les deux parties, en particulier le gouvernement du Kosovo, à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour réduire les tensions.

"Nous ne pouvons accepter que la stabilité régionale soit mise en danger dans un contexte international critique. C'est une question de sécurité européenne", a-t-elle déclaré.

La situation tendue, la dernière en date d'une longue histoire d'embrasements, s'est développée après que des maires d'origine albanaise ont pris leurs fonctions dans la zone à majorité serbe du nord du Kosovo, à la suite d'élections que les Serbes ont boycottées.