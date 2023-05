par Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 31 mai (Reuters) - La Maison blanche a annoncé mercredi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, qui prévoit notamment des systèmes de défense antiaérienne, des munitions et d'autres équipements d'une valeur de 300 millions de dollars (281 millions d'euros).

Cette nouvelle aide comprend des batteries de défense aérienne Patriot, des systèmes de défense antiaérienne Stinger, des munitions pour chars d'assaut et d'autres équipements, a indiqué le Pentagone.

Les Etats-Unis ont engagé plus de 38,9 milliards de dollars d'aide en matière de sécurité en faveur de l'Ukraine depuis la prise de fonctions de l'administration Biden, et plus de 37,6 milliards de dollars depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022.

(Reportage Trevor Hunnicutt et Jarrett Renshaw; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)