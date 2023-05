La Malaisie a déclaré lundi qu'elle sanctionnerait les entreprises et retirerait leur licence aux agences de recrutement impliquées dans l'embauche de travailleurs migrants qui se sont retrouvés sans emploi dans le pays.

Reuters a rapporté la semaine dernière que des centaines de migrants d'Asie du Sud, originaires pour la plupart du Bangladesh et du Népal, avaient été laissés dans l'incertitude après leur arrivée en Malaisie, où on leur avait annoncé que les emplois qui leur avaient été promis en échange de frais de recrutement élevés n'étaient plus disponibles. La Malaisie a annoncé une enquête le mois dernier.

La situation critique des migrants - dont beaucoup disent qu'ils n'ont pas reçu de salaire depuis des mois - s'inscrit dans un contexte d'inquiétude concernant les abus sur le lieu de travail en Malaisie, plusieurs entreprises ayant fait l'objet d'interdictions américaines pour travail forcé au cours des dernières années.

En réponse aux questions de Reuters, le ministère malaisien du travail s'est engagé à prendre des mesures à l'encontre des agences de recrutement et des entreprises qui auraient abusé des quotas et des licences du gouvernement pour l'embauche de travailleurs migrants.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, le ministère a indiqué qu'il mènerait une enquête approfondie et qu'il ne transigerait pas sur les activités illégales qui pourraient "conduire à toute forme de travail forcé".

Le ministère a indiqué qu'il avait transféré certains des travailleurs bloqués dans des quartiers enregistrés auprès du gouvernement et qu'il avait contraint certaines entreprises à prendre en charge leur hébergement et leur salaire.

Il n'a pas précisé combien de travailleurs se trouvant dans une situation similaire il avait identifiés, ni combien d'entreprises ou d'agences faisaient l'objet d'une enquête.

Le ministère a également démenti les informations selon lesquelles deux citoyens népalais se seraient suicidés dans un centre d'hébergement pour travailleurs.

Il a cité des enquêtes de police qui n'ont révélé qu'un seul décès, celui d'un agent de recrutement népalais qui s'était rendu en Malaisie pour superviser les cas des travailleurs bloqués.

La police mènera une enquête plus approfondie sur ce décès, a déclaré le ministère.