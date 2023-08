OSLO, 24 août (Reuters) - La Norvège a décidé de fournir des chasseurs F-16 à l'Ukraine, emboîtant le pas aux Pays-Bas et au Danemark, rapporte jeudi la chaîne publique norvégienne TV2, qui cite des sources anonymes et ne précise pas le nombre d'appareils concernés.

Les autorités norvégiennes n'ont pas confirmé l'information pour le moment.

En visite à Kyiv jeudi, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store a annoncé à l'issue d'un entretien avec le président ukrainien Volodimir Zelensky qu'Oslo allait livrer des missiles antiaériens et d'autres équipements militaires, mais il n'a pas évoqué les F-16.

La Norvège a retiré du service sa flotte de 57 chasseurs F-16 l'an dernier et a conclu un accord pour en vendre 32 à la Roumanie et 12 à une société privée. Les autres ne seraient plus en état de voler.

TV2 n'a pas précisé quels seraient les appareils concernés par une éventuelle livraison à l'Ukraine.

(Rédigé par Terje Solsvik, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)