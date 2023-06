La Nouvelle-Zélande doit continuer à augmenter l'offre de logements pour résoudre le problème de l'accessibilité au logement, qui reste préoccupant, a déclaré mercredi le Fonds monétaire international, ajoutant que des terrains devraient être libérés pour promouvoir l'investissement.

"La baisse cyclique des prix (de l'immobilier) ne signifie pas que la pénurie structurelle de logements a été résolue. Il est absolument nécessaire d'accroître l'offre de logements, y compris de logements sociaux, afin d'améliorer l'accessibilité financière", a déclaré le FMI dans un communiqué publié à l'issue de son examen au titre de l'article IV des politiques de la Nouvelle-Zélande.

Les prix de l'immobilier néo-zélandais ont chuté d'environ 16 % depuis le sommet atteint en novembre 2021, la banque centrale ayant vigoureusement relevé le taux d'escompte dans le but de freiner l'inflation. Toutefois, la Nouvelle-Zélande conserve l'un des ratios prix du logement/revenu les plus élevés au monde.

Le rapport du FMI indique qu'en dépit de la baisse des prix, les risques pour la stabilité financière semblent contenus.

Il ajoute que l'accessibilité à long terme dépend essentiellement de la libération de l'offre de terrains et de l'amélioration de la planification et du zonage, ainsi que de l'encouragement des investissements dans les infrastructures afin d'accélérer la construction de logements et de réduire les coûts et les retards de construction.

De manière plus générale, le FMI a déclaré que la croissance économique de la Nouvelle-Zélande devrait ralentir à 1 % par an cette année et l'année prochaine, tandis que l'inflation devrait diminuer progressivement pour se situer entre 1 % et 3 % d'ici 2025.

"Les risques qui pèsent sur les perspectives proviennent de l'environnement extérieur et de la nécessité éventuelle d'un resserrement plus marqué des conditions monétaires et financières", a déclaré le FMI.