Le gouvernement néo-zélandais va mettre à jour la loi sur la maternité de substitution afin de rendre le processus plus facile et moins discriminatoire, a déclaré mardi en fin de journée le ministre néo-zélandais de la Justice, Kiri Allan.

"La gestation pour autrui est devenue une méthode reconnue pour former une famille pour les personnes qui ne peuvent pas porter un enfant elles-mêmes. Cependant, les lois qui s'appliquent à la maternité de substitution sont obsolètes et doivent être modifiées", a déclaré Kiri Allan dans un communiqué.

Les parents doivent adopter un enfant né d'une maternité de substitution en vertu des lois sur l'adoption, vieilles de 70 ans.

La commission parlementaire de la santé examine la nouvelle loi proposée par le député travailliste Tamati Coffey, tout en tenant compte des recommandations d'un récent rapport sur les lois relatives à la maternité de substitution.

La commission envisage d'introduire une nouvelle procédure pour déterminer les parents légaux plutôt que l'adoption, d'établir un registre des naissances par maternité de substitution, de clarifier les paiements liés à la maternité de substitution et de prendre en compte les arrangements internationaux en matière de maternité de substitution, selon le communiqué.

Juanita Copeland, membre du conseil d'administration de Fertility New Zealand, une organisation à but non lucratif, a déclaré que le projet de loi répondait à un besoin de clarté et de protection pour toutes les personnes impliquées dans la maternité de substitution.

"Il permettra aux gens de construire plus facilement la famille dont ils ont toujours rêvé, tout en honorant le don extraordinaire qu'est la maternité de substitution", a déclaré Mme Copeland.

Il est peu probable que la législation soit soumise à la Chambre des représentants avant les élections du 14 octobre.