La Nouvelle-Zélande, connue depuis longtemps pour sa grande indépendance en matière de politique étrangère, considère que des partenaires aux vues similaires sont essentiels pour l'aider à naviguer dans un environnement stratégiquement plus difficile dans la région Asie-Pacifique, a déclaré jeudi son ministre des affaires étrangères.

Ces commentaires interviennent alors que les tensions montent entre les États-Unis et la Chine et que les deux puissances redoublent d'efforts pour influencer les pays de la région du Pacifique où se trouve la Nouvelle-Zélande.

"Nous vivons dans un monde où les règles et les normes existantes sont de plus en plus contestées, érodées ou ignorées", a déclaré la ministre des affaires étrangères, Nanaia Mahuta, dans un discours prononcé lors d'une conférence de l'Institut néo-zélandais des affaires internationales à Auckland.

La Nouvelle-Zélande, qui fait partie de l'alliance de renseignement et de sécurité Five Eyes, qui comprend l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, a historiquement adopté une approche plus conciliante à l'égard de son principal partenaire commercial, la Chine, une position qui a en temps utile suscité des pressions de la part de certains de ses alliés occidentaux.

"Dans un monde troublé, les partenariats fondés sur des valeurs partagées, l'engagement en faveur d'un système multilatéral et des programmes communs sur le climat, les droits de l'homme et la stabilité régionale sont de plus en plus précieux", a-t-elle déclaré.

Mme Mahuta a déclaré que la Nouvelle-Zélande devait procéder à une évaluation lucide des intérêts et des valeurs de la nation et déterminer les outils les mieux adaptés aux différentes circonstances.

"Une politique étrangère indépendante ne signifie pas l'isolement, la neutralité ou une vision prédéterminée de la manière dont nous agirons sur une question particulière", a-t-elle déclaré.

Elle a toutefois ajouté que, contrairement à ce qui se passait pendant la guerre froide, il n'était pas nécessaire de faire des choix binaires et a souligné l'importance des relations entre la Nouvelle-Zélande et la Chine.

"Le monde évolue, notre politique étrangère aussi", a déclaré Mme Mahuta, ajoutant que le pays investirait dans un éventail de partenariats - bilatéraux, régionaux et multilatéraux.

"Ce sont ces partenariats et ces relations qui nous aideront à nous tenir fermement et avec confiance au milieu d'un monde de plus en plus complexe et difficile", a-t-elle déclaré.