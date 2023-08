La banque centrale indonésienne intervient sur les marchés des devises pour prévenir la volatilité - officiel

La banque centrale d'Indonésie est intervenue sur le marché des changes au comptant et sur le marché des contrats à terme non livrables afin d'éviter une forte volatilité de la roupie, a déclaré un responsable lundi.

La roupie a chuté de 0,8% à 15 325 dollars plus tôt ce lundi, son niveau le plus faible depuis mars. Edi Susianto, chef du département de gestion monétaire de la Banque d'Indonésie, a déclaré à Reuters que l'intervention visait à "assurer un bon équilibre entre l'offre et la demande".