La banque centrale des Philippines a maintenu son taux d'intérêt de référence stable jeudi, comme prévu, et a signalé une pause continue dans le resserrement de la politique pour les deux ou trois prochaines réunions, après avoir abaissé les prévisions d'inflation pour cette année et l'année prochaine.

La Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) a maintenu le taux de référence de la facilité de rachat au jour le jour à 6,25 %, après des hausses cumulées de 425 points de base (pb) depuis mai de l'année dernière pour freiner l'inflation élevée.

La BSP se joint à un nombre croissant de banques dans le monde qui suspendent les campagnes de resserrement monétaire qui durent depuis des mois, car les pressions sur les prix s'atténuent. Toutefois, elle a indiqué qu'elle était prête à reprendre le relèvement des taux "pour répondre aux nouvelles menaces qui pèsent sur l'inflation".

Seuls six des 22 économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 25 points de base lors de la réunion de jeudi, tandis que les autres s'attendaient à ce que la banque centrale fasse une pause dans le resserrement de sa politique.

La décision de la BSP de mettre en pause son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis des années intervient après que l'inflation a diminué en avril pour le troisième mois consécutif, bien que le chiffre global de 6,6 % soit resté bien en deçà de l'objectif de 2 % à 4 % de la banque centrale.

La BSP a déclaré que sa décision prenait également en compte la croissance robuste de l'économie au cours du premier trimestre.

La BSP a déclaré que sa dernière évaluation indique un retour progressif de l'inflation vers son objectif à l'horizon de la politique.

L'amélioration des perspectives des prix à la consommation a permis à la banque centrale de réduire ses prévisions d'inflation pour cette année et l'année prochaine à 5,5 % et 2,8 %, respectivement, contre 6,0 % et 2,9 % précédemment.

Néanmoins, la BSP a déclaré que les risques d'inflation restaient "largement orientés vers le haut", principalement en raison des contraintes d'approvisionnement en denrées alimentaires.

"Le Conseil monétaire juge également nécessaire de maintenir le taux d'intérêt directeur à son niveau actuel à court terme", a déclaré le gouverneur de la BSP, Felipe Medalla.

M. Medalla a déclaré que la BSP devrait maintenir les taux directeurs à leur niveau actuel pour deux ou trois réunions supplémentaires.

"Une pause prudente permet également aux autorités monétaires d'évaluer comment les conditions macroéconomiques et financières évolueront au vu du resserrement des conditions financières mondiales", a-t-il déclaré.