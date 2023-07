La confiance des investisseurs privés chinois ne s'est pas totalement rétablie après avoir été affectée par la faiblesse de la demande, et certains investisseurs privés n'ont pas d'orientation claire en matière d'investissement, a déclaré un responsable du planificateur d'État lors d'une conférence de presse lundi.

Certains commentaires hostiles faits en ligne sur l'économie privée et les entreprises privées ont également affecté l'activité de certaines entreprises et gouvernements locaux, a ajouté le fonctionnaire. (Reportage d'Ellen Zhang et Ryan Woo ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)