par Valerie Volcovici

PEKIN, 18 juillet (Reuters) - La Chine et les Etats-Unis pourraient utiliser la coopération climatique pour redéfinir leurs relations et mener la voie dans le combat contre le réchauffement climatique, a déclaré mardi l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, à des dirigeants chinois.

John Kerry est en déplacement en Chine pour trois jours avec le but de relancer la coopération climatique entre les deux pays les plus pollueurs du monde.

"Nous espérons que cela peut être le début d'une nouvelle définition de la coopération et de la capacité à résoudre les différends entre nous", a déclaré John Kerry au chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, lors d'une réunion à Pékin.

La visite de John Kerry en Chine coïncide avec l'apparition de phénomènes climatiques extrêmes qui touchent une partie du globe.

Aux Etats-Unis, le mercure atteint 53 degrés Celsius dimanche dans la Vallée de la Mort, en Californie, alors que la Chine a connu un record de température avec 52,2 degrés enregistré dimanche dans la région du Xinjiang (nord-ouest).

"Les prévisions sont beaucoup plus sérieuses qu'elles ne l'ont jamais été", a déclaré John Kerry au Premier ministre Chinois Li Qiang, après une interruption inhabituelle de ce dernier, doutant de la température record enregistrée dans le Xinjiang.

Le Premier ministre Li Qiang a plus tard reconnu l'existence de défis climatiques posés à la Chine et à d'autres pays, selon des participants de la réunion.

Les principales pierres d'achoppement résident dans la question du financement climatique, la consommation de charbon de la Chine et la réduction du méthane, un puissant gaz à effet de serre.

NOUVEAU DÉPART

"Nous espérons que cela peut être le début, pas seulement une conversation entre vous et moi et nous sur la voie climatique, mais d'un changement plus large de notre relation", a déclaré John Kerry à Wang Yi.

Ce dernier a appelé John Kerry "mon vieil ami", affirmant qu'ils "ont travaillé ensemble pour résoudre une série de problèmes entre les deux parties".

L'émissaire américain a également rencontré son homologue chinois, Xie Zhenhua, pendant près de douze heures dans un hôtel pékinois lundi.

Ce troisième déplacement de John Kerry en tant qu'émissaire pour le climat en Chine marque la reprise des échanges de haut niveau entre les deux pays.

L'ancien Secrétaire d'Etat est le troisième dirigeant américain de haut rang à se rendre à Pékin sur le mois écoulé.

"Le monde compte vraiment sur nous pour ce leadership, notamment sur la question du climat", a déclaré John Kerry. (Reportage par Valerie Volcovici, Ethan Wang et le bureau de Pékin; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)