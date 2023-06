La croissance du PIB australien au premier trimestre atteint son rythme le plus faible depuis un an et demi, les consommateurs étant à la peine

L'économie australienne a connu sa croissance la plus faible depuis un an et demi au dernier trimestre, les prix élevés et la hausse des taux d'intérêt ayant sapé les dépenses de consommation, tandis que les signes émergents laissaient présager un nouveau ralentissement dans un contexte de coûts d'emprunt élevés et d'un ralentissement de la croissance mondiale.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré mercredi que le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 0,2 % au premier trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 0,5 % du trimestre précédent et est inférieur aux prévisions de 0,3 %. La croissance annuelle s'est établie à 2,3 %, manquant également les prévisions d'une expansion de 2,4 %. Le rapport contient les premiers signes d'un relâchement des pressions sur les prix intérieurs et montre que les ménages épargnent moins pour faire face au coût élevé de la vie et à la hausse des taux hypothécaires. La croissance des prix intérieurs a ralenti à 1,1 %, après une hausse de 1,4 % au trimestre de décembre, et l'épargne des ménages en tant que part du revenu s'est contractée à 3,7 %, le niveau le plus bas depuis 2008, les consommateurs réduisant leurs dépenses discrétionnaires telles que l'équipement ménager et les véhicules. La consommation des ménages n'a augmenté que de 0,2 % au cours du trimestre de mars, contribuant à hauteur de 0,1 % au PIB, principalement grâce aux dépenses en biens et services essentiels. Les pressions sur les prix ont incité la Reserve Bank of Australia (RBA) à relever son taux d'escompte de 400 points de base depuis mai dernier, le portant à 4,1 %, son plus haut niveau depuis 11 ans, et signalant qu'un resserrement supplémentaire pourrait encore être nécessaire. Les marchés ont évalué à 60 % la probabilité d'une nouvelle hausse en juillet. La rémunération des salariés (COE), la mesure la plus large des coûts de main-d'œuvre dans l'ensemble de l'économie, a augmenté de 2,4 % au premier trimestre par rapport au trimestre de décembre où elle avait augmenté de 2,0 %, un résultat qui inquiéterait les décideurs politiques. Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a souligné que l'augmentation rapide des coûts unitaires de main-d'œuvre constituait un risque pour les perspectives d'inflation de la banque centrale, si la productivité ne parvenait pas à se redresser par rapport aux niveaux stagnants actuels.